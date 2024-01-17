شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية حول جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم الثالث بعد المئة.جاء ذلك في تصريح اليوم للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، منوهاً بأنه تلقى توجيهات من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي لتقديم طلب عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل.أوضح السفير العكلوك بأن الهدف من الاجتماع تسليط الضوء على جريمة التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على نحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وعلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهدم المنازل واعتقال آلاف في ظروف غير إنسانية بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.وأعرب المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية ودولها الأعضاء، في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.