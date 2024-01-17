تعرض سفينة في خليج عدن لهجوم بطائرة مسيرة والسيطرة على حريق شب بها

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الهيئة أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغًا عن حادث على مسافة 60 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بطائرة مسيرة، وتمت السيطرة على حريق شب على متنها".

ودعت الهيئة السفن القريبة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".

وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

وفي السياق نفسه، اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمةً إرهابيةً "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً): "لا قيمة للتصنيف الأمريكي، ولن يغير ذلك من موقف اليمن الداعم لفلسطين، بل نعتبره وسام شرف لليمن لمساندته المقاومة الفلسطينية في غزة".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.