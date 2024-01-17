الخليج اليوم .. سفينة بريطانية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة قرب سواحل اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات البريطانية عن تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.

وقال المركز التنسيقي للرحلات التجارية البحرية البريطاني في بيان له، يوم الأربعاء، إن السفينة أصيبت بطائرة مسيرة جنوب شرقي عدن.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن نشوب حريق على متن السفينة، تمكن الطاقم من إخماده.

وأكد المركز التنسيقي فتح التحقيق في الحادث، داعيا السفن الأخرى إلى إبداء الحذر أثناء المرور بالمنطقة وإرسال تقارير في حال حدوث أي شيء طارئ.

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) قد هددت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة في أعقاب توجيه تحالف "حارس الازدهار" ضربات صاروخية إلى مواقع الحركة، ردا على هجماتها على السفن في البحر الأحمر، والتي قال الحوثيون إنهم ينفذونها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تجري إسرائيل عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم "حماس".