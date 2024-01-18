في نسخة خامسة.. "طويق للنحت" يقلب الرياض معرضًا فنيًا مفتوحًا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: انطلقت فعاليات ملتقى طويق للنحت في نسخته الخامسة في "واجهة روشن" والتي تستمر حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار "أبعاد متحركة"، بمشاركة 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم، في مقدمتهم مواهب سعودية وطنية، لإنتاج منحوتات فنية باستخدام أحجار من المملكة، لـتكون جزءًا من المشهد الفني والثقافي للعاصمة.

سيتم عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة.

يشمل "طويق للنحت 2024" برنامجًا للشراكة المجتمعية، يهدف إلى توفير منصة ثقافية مجتمعية تتيح فرصًا عديدة للتبادل الثقافي والفني، من خلال أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل و20 زيارة تعليمية تُقام في واجهة روشن وجاكس بالدرعية.

يُمكن الحصول على التذاكر المخصصة لزيارة النحت الحيّ والمعرض المصاحب وكافة فعاليات الملتقى مجانًا عبر الموقع الرسمي لبرنامج الرياض آرت.

الجدير بالذكر ان "طويق للنحت" يُقام في واجهة روشن بالشراكة مع "مجموعة روشن"، لتعزيز الاقتصاد الإبداعي في السعودية، وتحقيق أهداف برنامج الرياض آرت والهيئة الملكية لمدينة الرياض، بإثراء العاصمة فنيًا من خلال برامج ومشاريع مختلفة.

تمت مراجعة طلبات الفنانين وتقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم العديد من الخبراء يتصدرون هذا الحدث السنوي المهم في مشهد الفن العالمي بالمملكة العربية السعودية.

يتولى ماريك وولينسكي في النسخة الخامسة دور القيّم الفني، حيث أنه متخصص في المشاريع الكبرى والشراكات عبر القطاعات كما يشغل ماريك منصبًا استشاريًا في مؤسسات من مختلف أنحاء العالم، ويدعم فيها الحوارات الرائدة والمستدامة بين الثقافة والحداثة. وقدم عمل فني رائع في نسخة طويق للنحت السابقة كقيّم فني للملتقى.

وتضم لجنة الخبراء لعام 2024 الدكتورة خلود البقمي، فنانة وأكاديمية قدمت أعمال فريدة؛ ونجود السديري، المؤسس المشارك لشركة Syn Architects، وهي فنانة ومعمارية موهوبة تتجذر أعمالها بعمق في الفروق الدقيقة في الثقافة السعودية الحضرية المعاصرة؛ والدكتور فهد الجبرين، قيم فني مشارك في طويق للنحت وفنان وأستاذ مساعد بكلية الفنون بجامعة الملك سعود بالرياض وحصل على درجة الدكتوراه في الثقافة البصرية من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، و دبلوم عالي في التعليم المتحفي من نفس الجامعة.و سيباستيانو باراسي، أمين متحف متمرس ومؤرخ فني، صاحب الخبرة الواسعة و الأدوار التنظيمية في معرض كورتولد، وجامعة كامبريدج، ومؤسسة هنري مور في المملكة المتحدة.

للمزيد من المعلومات عن "ملتقى طويق للنحت 2024" يمكن زيارة الموقع الرسمي الالكتروني لبرنامج الرياض أرت: www.riyadhart.sa.