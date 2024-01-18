شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الأممية تزور غزة لبحث تعزيز تدفق المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، قطاع غزة مساء أمس الأربعاء، قادمة من معبر رفح الحدودي مع مصر.

واطلعت خلال الزيارة بشكل مباشر في غزة، على الجوانب اللوجيستية لعمليات الأمم المتحدة. تعزيز تدفق المساعدات وأوضحت المسؤولة الأممية أن الهدف من الزيارة بحث تعزيز تدفق المساعدات ومساعدة الحكومة المصرية والهلال الأحمر وفقًا لمتطلباتهم، من أجل تعزيز خدمة المدنيين في غزة.

وأشارت إلى أن ملف الزيارة ستقدمه لمجلس الأمن خلال الفترة المقبلة.

وكانت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة قد وصلت إلى القاهرة قبل يومين، وعقدت محادثات مع وزراء الخارجية والتضامن الاجتماعي والدفاع، بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري.

ووصفت زيارتها تلك بالمهمة، منوهةً بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بتوفير المساعدات الإنسانية في غزة.