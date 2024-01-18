شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. جوتيريش يحذر من اتساع رقعة الحرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من اتساع رقعة الحرب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا في خطابه أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، مجددًا دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية.

وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت أمس الأربعاءء 5 رجال فلسطينيين، في قصف جوي على سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.وفي حادثة قصف جوي منفصلة، قال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن التقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين آخرين عل الأقل، منهم 3 أطفال، في أثناء اقتحام مخيم طولكرم للاجئين.وذكر المكتب أن الحادثتين تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع، مشددًا على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بهذا الشأن.وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد العمليات في الضفة الغربية، وأن التقارير أفادت بمقتل 9 فلسطينيين على الأقل، مؤكدًا إلى أن القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف.