شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على مدينة رفح جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 20 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال كافة المناطق الشرقية من المدينة. دفن الشهداء بالمدارس وفي وسط قطاع غزة، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية قامت بدفن عشرات الشهداء في باحات مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم المغازي، بعد التعرض للقصف الإسرائيلي، وذلك لصعوبة الوصول للمقابر لدفن الشهداء مع استمرار القصف الإسرائيلي وحصار الدبابات الإسرائيلية للمخيم من كافة المداخل.

