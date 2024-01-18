شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على مدينة رفح جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اُستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 20 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال كافة المناطق الشرقية من المدينة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 20 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال كافة المناطق الشرقية من المدينة.