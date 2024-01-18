قائد "الدعم السريع": مستعدون لوقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة في السودان

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال حميدتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتا ويبر"، مشيرًا إلى أنه "شرح لها أسباب اشتعال الحرب في البلاد من قبل فلول النظام البائد وأعوانهم في القوات المسلحة، والذين يعملون الآن على توسعتها بهدف الاستمرار في سلطة الأمر الواقع التي جاء بها الانقلاب"، حسب قوله.
وأكد قائد "الدعم السريع"، "استعداده لوقف الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة السودانية من جذورها وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد"، معربًا عن تطلعه من أصدقاء السودان لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في ولايات الخرطوم، الجزيرة، كردفان، دارفور وغيرها من الولايات المتأثرة بالأزمة.
أمس, 15:28 GMT
وتابع: "لكن عدم التزام المليشيا بتعهداتها المختلفة خاصة إعلان جدة للمبادئ، ظل عاملا أساسيا في نهاية وفشل كل المبادرات".
يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.