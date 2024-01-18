رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا يؤكد لـ"الخليج 365" مشاركتهم في الجولة 21

دبي - محمود عبدالرازق - وقال طعمة، في حديث لوكالة "الخليج 365": "ستعقد الجولة 21 من محادثات أستانا في 23-24 من الشهر الحالي، تمت دعوتنا وسنشارك بها إن شاء الله".

وأشار طعمة إلى أن مطالب المعارضة في هذه الجولة ستكون "التأكيد على النقاط المطروحة دائمًا، تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات، واستئناف العمل السياسي من خلال اللجنة الدستورية، وأيضًا القضايا الإنسانية وإدخال المساعدات، وقضايا المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين، بما يمهد لبيئة آمنة ومحايدة تمهد لإيجاد حل سياسي في سوريا".

20 يونيو 2023, 17:07 GMT

وأوضح رئيس وفد المعارضة أن "مسار أستانا هو من أجل تبريد الواقع العسكري على الأرض، تمهيدًا لإيجاد حل سياسي. حصل اتفاق لوقف إطلاق النار في 5 آذار/ مارس 2020، وهناك انتهاكات من قبل النظام السوري، ونحن ندفع باتجاه منع هذه الانتهاكات، ولجم هذه الجريمة، في الوقت نفسه، نحن نضغط باتجاه استئناف أعمال اللجنة الدستورية من أجل الوصول إلى دستور، والبدء بتطبيق البيئتين الآمنة والمحايدة والإفراج عن المعتقلين وإدخال المساعدات بكمية مناسبة ومن معابر متعددة".

وأشار طعمة إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، سيشارك في هذه الجولة، وستكون هناك لقاءات لوفد المعارضة مع وفد الأمم المتحدة.

وبخصوص الحديث عن أن هذه الجولة ستركز على تطبيع العلاقات بين تركيا والحكومة السورية، قال طعمة: "بالنسبة لنا كمعارضة سورية هذا الأمر ليس مطروحًا، نحن نطالب بحقوقنا، حقوق الشعب السوري، ونريد إيجاد حل سياسي، فكما تعلم هناك مساران، مسار أستانا ومسار المجموعة الرباعية، المجموعة الرباعية هي التي يمكن أن تناقش فيها مسألة العلاقات التركية مع النظام السوري وليس في مسار أستانا".