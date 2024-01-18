شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان عملها هذا الأسبوع بزيارة أولية إلى جنيف، ودعت أطراف الصراع إلى وقف القتال وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبعد عدة أيام من المحادثات مع المسؤولين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، صرح محمد شاندي عثمان رئيس البعثة الدولية اليوم الخميس، بأن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وأشار إلى أن البعثة بدأت حوارًا مع منظمات المجتمع المدني وجمع الشهادات، مؤكدًا ضرورة الإنهاء الفوري للعنف وأهمية المحاسبة. انتهاكات حقوق الإنسان وأنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان في أكتوبر 2023، للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأطراف المتحاربة الأخرى منذ 15 أبريل الماضي، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص.

وعين المجلس أعضاء البعثة الثلاثة محمد عثمان رئيس البعثة، وعضوية مني رشماوي وجوي إيزيلو.