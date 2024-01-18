شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عربية تناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

تصعيد دموي

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس البرلمان رئيس لجنة فلسطين عادل بن عبدالرحمن العسومي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 104 أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس.وقال العسومي في بيان له عقب الاجتماع: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحرب إبادة شاملة فـي قطاع غزة، أودت بحياة ما يقارب من 25 ألف شهيد و62 ألف جريح، بالإضافة إلى القتل العشوائي فـي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".وأكد استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم دولة فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل.كما أشار إلى أن اللجنة استنكرت الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وبين العسومي إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، وتأكيدها مـوقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.وصدر عن اللجنة مشروع قرار سيعرض على الجلسة العامة المقبلة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.شارك في اجتماع اللجنة عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبوثنين .