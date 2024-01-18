المقاومة العراقية تقصف مقر المخابرات الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن موقعا تحت نفوذ الجيش الأمريكي ومخابراته ضمن مباني ( مركز البحوث العلمية و معهد الالآت الزراعية) والذي يضم مركزا استخباراتيا أمريكيا، وما يسمى محاكم "الإرهاب" أو مسلحي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة).

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها الهجوم المذكور.

10 يناير, 20:46 GMT

وجاء في البيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر قاعدة هيمو المحتلة والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

وانسحبت قوات أمريكية من تمركزها من الموقع المذكور في بلدة هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، في 8 يناير /كانون الثاني الحالي، إلى قاعدة تل بيدر 30 كم شمالي غربي الحسكة، والقوات التي كانت متواجدة في نقطة هيمو، هي من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية cia.

وتعرضت القواعد الأمريكية اللاشرعية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، لأكثر من 100 هجوم عبر القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.