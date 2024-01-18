شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فائزًا من 4 دول في منافسات الجوائز الخليجية للتميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، نتائج منافسات الجوائز الخليجية التي تتضمن جائزة المدرسة المتميزة والمعلم المتميز وجائزة الطالب المتميز.

وبلغ عدد الفائزين 17 من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركًا من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.

ثمار التعاون الاستراتيجي

وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن هذا الإعلان المشترك يأتي ثمرة من ثمار التعاون الاستراتيجي بين المكتب والمؤسسة.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى ترسيخ مبادئ التميز، وتحقيق أهداف هذه الجائزة ومساعيها في تعزيز الأداء التعليمي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والقيادات المدرسية، والاهتمام بكافة الفئات والجهات الفاعلة في قطاع التعليم من المؤسسات والأفراد، الذين يقدمون إنجازات وإبداعات مميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم الشكر لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.



تطور وانتشار الجائزة

وأكد الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية د. خليفة السويدي، أن هذا التطور والانتشار لهذه الجائزة يأتي نتيجة للجهود المشتركة بين المؤسسة والمكتب وشركائها الاستراتيجيين في المنطقة، من وزارات التعليم والمؤسسات التربوية، ما أسهم في انتشار وتمكين جوائز المؤسسة من تحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة تميز الأداء التعليمي وجودة التعليم.



إجمالي عدد المرشحين

يُذكر أن إجمالي عدد المرشحين في جميع دورات جوائز مؤسسة حمدان الخليجية بلغ 1,577 من عدد المشاركين، كما وصل عدد الفائزين في جميع الدورات إلى 360 فائزًا.

وشهدت الجائزة العديد من محطات التطوير سواء في المعايير، أو إضافة الفئات أو عملية التقييم، وتطبق المؤسسة أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال التحكيم.

وسيجري تكريم الفائزين من المؤسسات والأفراد في حفل الجوائز الذي سيقام بدبي في شهر أبريل من العام الحاليّ.