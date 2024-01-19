شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: لا أمن أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وقال في بيان مساء الخميس، "دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة".

وأضاف: "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. الإدانة لم تعد تكفي وتابع أبو ردينة: تصريحات الإدانة والتنديد وحدها لم تعد تكفي، وإذا كانت هناك إرادة دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والعالم، لا بدّ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأوضح أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن تلك التصريحات تؤكد أن هذه الحكومة مصرّة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية.

وخلص البيان بالقول إنه "على الرغم من كل هذه التصريحات، فإن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وليس هناك خيار آخر لأحد غير ذلك، سواءً في المنطقة أو العالم أجمع".