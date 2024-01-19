شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 26 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد 11 فلسطينياً في غارات وقصف مدفعي استهدف منازل سكنية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الأحياء الشرقية كافة لمدينة خان يونس، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة بعد تهجير سكانها.