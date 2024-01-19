نائب رئيس "الموساد" السابق: القضاء على "حماس" قد يستغرق 10 سنوات كاملة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن رام بن باراك، اعتقاده أن "انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيكون خلال الستة أشهر مقبلة أو العامين المقبلين"، مضيفا أن "القضاء على حماس قد يستغرق عقدا كاملا".

وأوضح بن باراك، وهو عضو عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" الإسرائيلي، أن "عودة المحتجزين يجب أن تكون الأولوية الأولى لإسرائيل في حربها الدائرة على قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.