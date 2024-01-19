"أطباء بلا حدود" غزة لـ"الخليج 365": نفاضل بين الجرحى لإنقاذهم بحسب المساحة المتاحة في المستشفيات

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وجاءت تصريحات فالابيرتا خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة أطباء بلا حدود الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان: "شهود على الحرب.. 100 يوم في غزة".
وأكد أنه لم يكن هناك مكان لوضع المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية، وكان يتم الاختيار بين المرضى حسب حالتهم لإنقاذهم وفقا للمساحة المتاحة.
ويقدم المؤتمر شهادات من منظور شخصي لأفراد من طاقم أطباء بلا حدود، تختزل التحديات والتجارب للمشاركة في الميدان طوال أيام الحرب في غزة.
أمس, 14:15 GMT
وتدير أعمال المؤتمر مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي للمنظمة في عمان، وتستمع لشهادات هيلين أوتينز باتيرسون، منسق الطوارئ في القاهرة، وإنريكو فالابيرتا، المرجع الطبي للمشروع في قطاع غزة.
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24620 شهيد و61830 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف مصاب.