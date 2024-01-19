الخليج اليوم .. رسميا.. نجم ليفربول السابق يرحل عن الدوري السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن قائد نادي ليفربول الإنجليزي السابق، جوردان هندرسون اليوم الخميس، رحيله عن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، بعد 6 أشهر فقط من وصوله، والانضمام إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقال هندرسون، عبر منصة "إكس": "يؤسفني أن أقول إنني سأترك الاتفاق بأثر فوري، لم يكن قرارا سهلا ولكني أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر النادي والجماهير على كل الدعم الذي قدموه لي خلال فترة وجودي..".

وكشف هيندرسون عن انتقاله إلى صفوف نادي أياكس أمستردام، حيث كتب: "أمستردام! سعيد جدا لوجودي هنا. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا قريبا".

وأشار الحساب الرسمي لنادي أياكس، أن قميص جوردان هندرسون هو بالفعل الأسرع مبيعا في تاريخ أياكس، بالرغم من طرحه منذ قليل".

وانضم جوردان هندرسون، البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف نادي الاتفاق في يوليو 2023، في صفقة انتقال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار، قادما من ليفربول.

وبحسب شبكة ESPN، فإن عقد هندرسون مع النادي السعودي كان لمدة 3 سنوات.

بينما أشار موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي، أن جوردان هندرسون شارك في 17 مباراة فقط مع نادي الاتفاق.

المصدر: "twitter/JHenderson"



