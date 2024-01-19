أردوغان: من يغضون الطرف عن "فظائع إسرائيل" سيشعرون بأسف شديد

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد خلال مراسم تسليم البحرية في مقاطعة يالوفا شمال غربي البلاد، أن "من يغضّون الطرف عن المجازر والفظائع التي ترتكبها إسرائيل سيشعرون بأسف شديد"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف: "بصراحة، الدول الغربية والمؤسسات الأمنية الدولية، التي تعرضت لآخر اختبار سيئ لها بشأن قضية غزة، لم تعد تتمتع بأي مصداقية".

وتابع أردوغان أن "أولئك الذين يحكمون على حقوق الإنسان والحريات يغضون الطرف عن الأطفال والرضع والنساء الذين قُتلوا بوحشية خلال الـ105 أيام الماضية، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وواصل: "مثلما حدث في العراق والبوسنة وسوريا واليمن وميانمار والصومال وأفغانستان، فقد فشلت المؤسسات المسؤولة عن ضمان الأمن العالمي، وتعرضت لخسارة خطيرة في سمعتها".

وتقصف إسرائيل قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية عبر الحدود في 7 أكتوبر تحت عملية "طوفان الأقصى"، والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد نزح قرابة 85% من سكان غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي، في حين أن جميعهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش مئات الآلاف من الأشخاص دون مأوى، وكان إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي تدخل المنطقة أقل من نصف العدد قبل بدء الصراع.