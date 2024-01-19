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105 أيام من العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24762

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 105 على التوالي إلى 24762 شهيدا، والجرحى إلى 62108، معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 142 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 278 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

العدوان على غزة

في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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