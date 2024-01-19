شكرا لقرائتكم خبر عن 105 أيام من العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24762 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 105 على التوالي إلى 24762 شهيدا، والجرحى إلى 62108، معظم الضحايا من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 142 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 278 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي.في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.