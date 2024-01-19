شكرا لقرائتكم خبر عن الجرائم مستمرة.. الاحتلال يواصل قصف مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل مكثف، ودمرت مربعات سكنية وأحياء كاملة في تلك المخيمات.

كما وقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، وعدد سكانه يفوق 115 األف لاجئ.

وذكرت مؤسسات فلسطينية مختصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال دمر البنية التحتية لمخيم جباليا، وكافة المرافق الاقتصادية في المخيم، الذي استشهد فيه آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. مستشفيات غزة وأكدت مؤسسات حقوقية وأممية، أن الجوع والعطش يفتك بمئات آلاف النازحين والمنكوبين في جباليا، والتي تخضع لحصار محكم منذ ثلاثة أشهر، تخلل هذا الحصار.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، تدمير طائرات ومدفعية قوات الاحتلال لمستشفيات المخيم، ومنها، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وقتل واعتقال العشرات من المرضى والجرحى داخل تلك المستشفيات، التي تعرضت للتدمير. وسط قطاع غزة وفي غرب غزة، يوجد مخيم الشاطئ الذي، تعرض خلال توغل الدبابات الإسرائيلية لتدمير شبه كامل، ولم يتبق إلا القليل من منازله المنهارة بفعل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية، التي لم تتوقف على المخيم طيلة فترة اجتياحه قبل نحو شهرين، مع تدمير للمساجد والمرافق والعيادات، وإخراج كافة سكان المخيم تحت القصف الجوي والمدفعي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وفي وسط قطاع غزة، يوجد نصف مخيمات القطاع، وهي البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق الهلال الأحمر الفلسطيني معظم الأحياء السكنية في تلك المخيمات.

وأدى ذلك إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة. الهلال الأحمر الفلسطيني وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي توغل في محاور البريج والمغازي والنصيرات، منع سيارات الإسعاف من الاقتراب من تلك المخيمات، لانتشال الشهداء والجرحى.

وقال إن الاحتلال قصف عدة مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في هذه المخيمات، مما أدى لاستشهاد المئات من النازحين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأهالي في مخيم المغازي دفنوا الشهداء في باحات إحدى مدارس اللجوء مع اشتداد القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن القناصين الإسرائيليين يستهدفون كل ما هو متحرك، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عزلت مخيمات وسط قطاع غزة عن بعضها، ودمر الطرق الواصلة لتلك المخيمات، متزامناً ذلك مع تجريف مئات المنازل في مخيمات المغازي والبريج والنصيرات، في جرائم لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكبها في قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.