الخليج اليوم .. دبلوماسي أوروبي: أبلغنا إيران أن هجمات الحوثي ستؤدي لتوسيع الحرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران أن هجمات الحوثيين ستؤدي إلى توسيع الحرب ونسف محادثات السلام.

إرسال 3 مدمرات

وكانت مصادر في هيئة العمل الخارجي الأوروبية قد أعلنت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم إرسال ما لا يقل عن ثلاث مدمرات أو فرقاطات مزودة بأنظمة دفاع جوي إلى البحر الأحمر، في إطار البعثة البحرية لضمان أمن الملاحة، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

ووفقاً للمصادر، فمن المفترض أن تقوم مجموعة العمل التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والتي من المقرر أن تكتمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع قوات من دول أخرى على حماية السفن التجارية من الهجمات المتزايدة التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن.

دعم مبدئي

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين، وذلك بعد إطلاق مهمة بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة.

وحوّل العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن.

وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للتكتل قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.

تسريع العملية

والهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعاً. وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة. وسيناقش وزراء الخارجية الأمر يوم 22 يناير.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولاً أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

تحفظات على الخطة

لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة "رويترز": "المسألة تتعلق دائماً بالقيادة والسيطرة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تحتفظ كل دولة بالسيطرة السياسية على قراراتها.. أما في إطار "تحالف الراغبين"، تكون الدولة الأساسية هي المسيطرة".

ويمر جزء كبير من التجارة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وغيّر عدد متزايد من شركات الشحن مسار سفنها لتدور حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح ما أدى إلى تراجع التجارة وزيادة التكاليف.

البداية بـ3 سفن

وذكر ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن المهمة ستبدأ بثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى بسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيان إن الدول التي ستساهم أولاً هي فرنسا وإيطاليا، اللتان لديهما سفن حربية في المنطقة، وألمانيا التي تعتزم إرسال فرقاطة من طراز هيسن.

وبرزت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا الأسبوع الماضي بعدم مشاركتها في الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن وعدم التوقيع على بيان أصدرته 10 دول يبرر الهجمات. ووقعت هولندا وألمانيا والدنمارك على البيان.

ويسلط هذا الخلاف الضوء على الانقسامات في الغرب بشأن كيفية التعامل مع الحوثيين.