"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

دبي - محمود عبدالرازق - جنوب لبنان - الخليج 365. وجاء في بيان للحزب، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، اليوم الجمعة، انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا بصاروخ بركان، وانتشارًا آخر في محيط قاعدة خربة ماعر، وتجمعًا للجنود في جبل نذر".‏ ‏ ‏ ‏

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس الخميس، في بياناتٍ له عن استهداف ‏مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

14 يناير, 23:46 GMT

وقد أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك، بأن "الطيران المسيّر نفذ غارة بين مروحين وأم التوت، وغارة أخرى في بلدة مروحين، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة بيت ليف، وأطراف بلدة راميا، وبين بلدتي عيتا وراميا، و منطقة مغارة الحمام على أطراف برعشيت الجنوبية، وعلى وادي الجمل بين بلدتي حولا وميس الجبل، وسقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية في منطقة خلة الطيري".

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