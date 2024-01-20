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الخليج اليوم .. السعودية.. بيان أمني بشان القبض على شخص لتحرشه بآخر وسط غضب بمواقع التواصل (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أصدرت وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة بيانا أمنيا بشأن القبض على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي.

وجاء في بيان الأمن السعودي: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفا بذلك نظام مكافحة جريمة ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق الواقعة، وسط غضب هارم بين النشطاء، حيث علق أحدعم قائلا: "يا ربي وش هالعالم المرضى مسعورين"، فيما أضاف آخر: "التربية والتوجيه وبعدها المراقبة والمتابعة أعان الله الأباء والأمهات في هذا الزمان على تربية ابنائهم على الدين والاستقامة والفضيلة والرجولة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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