الخليج اليوم .. السعودية.. بيان أمني بشان القبض على شخص لتحرشه بآخر وسط غضب بمواقع التواصل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية مساء يوم الجمعة بيانا أمنيا بشأن القبض على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي.

وجاء في بيان الأمن السعودي: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق الواقعة، وسط غضب هارم بين النشطاء، حيث علق أحدعم قائلا: "يا ربي وش هالعالم المرضى مسعورين"، فيما أضاف آخر: "التربية والتوجيه وبعدها المراقبة والمتابعة أعان الله الأباء والأمهات في هذا الزمان على تربية ابنائهم على الدين والاستقامة والفضيلة والرجولة".