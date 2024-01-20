مسيرة جماهيرية داعمة لفلسطين تتجه من باريس إلى بروكسل

دبي - محمود عبدالرازق - ورصدت مراسل "الخليج 365" مشاهد من الفعالية الرافضة لممارسات الجيش الإسرائيلي، حيث جابت المسيرة شوارع باريس لمدة ساعتين مشيا على الأقدام.

وتقدمت المسيرة نحو بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمحاسبة المشاركين في القصف على غزة، مرددة شعارات ضد صمت الحكومات الأوروبية رغم "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد سكان غزة".

ورفع متظاهرون لافتات وأعلام، وكتبوا عبارات منددة بالقصف الإسرائيلي، كما وجهوا دعوات باستخدام الأدوات القانونية لإدانة إسرائيل قضائيا.

ويأمل المتظاهرون في لفت انتباه السياسيين إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والحاجة إلى حل سياسي للصراع.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.