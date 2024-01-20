مسيرة جماهيرية داعمة لفلسطين تتجه من باريس إلى بروكسل

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دبي - محمود عبدالرازق - ورصدت مراسل "الخليج 365" مشاهد من الفعالية الرافضة لممارسات الجيش الإسرائيلي، حيث جابت المسيرة شوارع باريس لمدة ساعتين مشيا على الأقدام.
وتقدمت المسيرة نحو بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمحاسبة المشاركين في القصف على غزة، مرددة شعارات ضد صمت الحكومات الأوروبية رغم "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد سكان غزة".
ورفع متظاهرون لافتات وأعلام، وكتبوا عبارات منددة بالقصف الإسرائيلي، كما وجهوا دعوات باستخدام الأدوات القانونية لإدانة إسرائيل قضائيا.
ويأمل المتظاهرون في لفت انتباه السياسيين إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة والحاجة إلى حل سياسي للصراع.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.