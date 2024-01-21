الخليج اليوم .. واشنطن: نفذنا غارات جوية على مواقع صواريخ تابعة للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية، السبت، غارات جوية ضد صواريخ مضادة للسفن للحوثيين كانت ستستهدف خليج عدن.

وأوضح بيان للقوات الأميركية أن الصاروخ كان معداً للإطلاق، ويمثل تهديداً للسفن التجارية، وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

وأشارت إلى أنها ضربت الصاروخ ودمرته دفاعاً عن النفس، مؤكدة أن هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية.

تحالف عسكري

وعمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما تجددت تلك الغارات خلال الأيام الماضية.