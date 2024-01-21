ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يصفع عقيد على وجهه والدفاع تصدر بيانا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، بيانا، أعلنت فيه وقف الضابطين عن العمل والتحقيق معهما.

وقالت الوزارة في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها.

وأضافت "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهما للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري".

5 نوفمبر 2023, 18:52 GMT

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

كما شددت على أنه لن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي.