شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 25 ألف شهيد جراء عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أعداد الشهداء

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 107 على التوالي إلى 25105 شهداء.فيما ارتفعت أعداد الجرحى إلى 62681 جريحًا، وكان معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 178 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 293 خلال الساعات 24 الماضية.ولفتت إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.