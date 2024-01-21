قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

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وأضافت الوكالة أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش، وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها، مما أدى الى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة رابيد كان بقربها.
19 يناير, 21:44 GMT
ولفت إلى أنه شنّ في القطاع الغربي من جنوب لبنان "هجوماً على تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، كما قصف تجمعاً آخر في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه "15موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف الطيران المسيّر سيارة على الطريق بين بلدة البازورية وبرج الشمالي ما أسفر عن مقتل عنصرين من "حزب الله"، واستهدف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفركلا، سهل مرجعيون، ووادي السلوقي، وبلدة حولا، والعباسية، والعديسة، والمجيدية، وتلة الحمامص، بالإضافة لبلدة عيترون بالقطاع الأوسط".
18 يناير, 13:03 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.