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متحدث الحكومة الأردنية لـ"الخليج 365": الخط "البري البحري" مع مصر جزء من الاستجابة لتهديدات باب المندب

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف، في مقابلة مع "الخليج 365"، إن بلاده تدين أي اعتداء على التجارة الدولية في المضائق والممرات الدولية وأي عملية قرصنة أو خلل بالأمن والاستقرار هناك، مؤكدًا أن ما يحدث في البحر الأحمر يضر بالاقتصاد الأردني.
قناة السويس - الخليج 365 عربي, 1920, 25.12.2023

25 ديسمبر 2023, 16:02 GMT

وأكد مبيضين أن الأردن يتعامل مع هذا الموقف وفق استراتيجية وطنية لإيجاد البدائل الداعمة، وأن تدشين الخط العربي للشحن مع مصر عبر ميناء العقبة ونويبع هو جزء من الاستجابة السريعة لحل أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد والإمداد، ومواجهة التهديدات الموجودة في باب المندب.

وقبل أسبوعين، أعلن مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.

ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - الخليج 365 عربي, 1920, 23.12.2023

23 ديسمبر 2023, 14:04 GMT

وأكد العبادلة أن شركة "الجسر العربي" سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.

وأوضح العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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