"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيليية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا للمقاومة، مؤكدًا استهدافه أيضا موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا المحتلة، وموقع حدب البستان بالأسلحة الصاروخية.
أمس, 11:55 GMT
وأضافت الوكالة أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش، وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها، مما أدى الى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة رابيد كان بقربها.
19 يناير, 21:44 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.