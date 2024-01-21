"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيليية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا للمقاومة، مؤكدًا استهدافه أيضا موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا المحتلة، وموقع حدب البستان بالأسلحة الصاروخية.

يأتي ذلك بعد مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأحد، على سيارة في بلدة كفرا اللبنانية الجنوبية.

أمس, 11:55 GMT

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى"، مشيرة إلى أن إصاباتهم متوسطة وطفيفة.

وأضافت الوكالة أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش، وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها، مما أدى الى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة رابيد كان بقربها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

19 يناير, 21:44 GMT

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.