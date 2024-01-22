"حزب الله" يعلن استهداف قوة إسرائيلية كانت تستعد لتنفيذ هجوم داخل الأراضي اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت الحركة في بيان لها، "استهدف ‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) عند الساعة (12:00) من منتصف ليل الأحد/الاثنين 22-01-2024 ‌‏بالأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان أن استهداف القوة الإسرائيلية "أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها".

وأوضح البيان أن الاستهداف جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

كما أعلن حزب الله، في بيانات سابقة أمس الأحد، عن استهداف موقع حدب البستان بصاروخ من نوع بركان، وقصف موقع رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدفت ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصيبت إصابات مباشرة.

وكان الحزب، قد أعلن أول أمس السبت عبر 3 بيانات، عن استهداف ‏مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود الجنوبية للبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قادة عسكريين إسرائيليين "اقترحوا هدنة 48 ساعة على الحدود مع لبنان بالتنسيق مع واشنطن"، وأكدوا أن "المعادلة التي خلقها حزب الله عند الحدود والتي يطلق الصواريخ بموجبها على المنارة والمطلة والمستوطنات الأخرى هي معادلة خطيرة، لافتين إلى أنه بدلاً من نقل القتال إلى أراضي العدو كما أملى [ديفيد] بن غوريون، انسحبت إسرائيل من المنطقة وأجلت حوالي 100 ألف من مستوطينيها على طول الحدود مع لبنان".

وأوضحت أنه تم"إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة هار دوف على الحدود مع لبنان".

أمس, 16:40 GMT

تأتي التطورات على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.