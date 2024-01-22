عضو "السيادة" السوداني: جنود الجيش في الخرطوم نحو 30 ألفا مقابل 160 ألفا للدعم السريع

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وشدد العطا على أن "الدفاع عن العرض والأرض مسؤولية تجمعنا مع شعبنا، ولم نسأل أي مستنفر عن تصنيفه السياسي، حيث نراهم جميعا سودانيون"، وتابع أن مجموعة "غاضبون" والتيار الإسلامي ولجان المقاومة المستقلة ومجموعات من شباب حزب الأمة القومي وغيرهم ضمن المستنفرين الذين يقاتلون بجانب الجيش.
20 يناير, 08:12 GMT
وأشار العطا إلى وجود "تنسيق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو في كردفان، كما يخوض الجيش معارك كبيرة في مدني وستعود الجزيرة قريباً لحضن الوطن".
وكانت قوات الجيش السوداني قد تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع في منطقة جبل موية واتجاه مصنع سكر سنار غرب ولاية سنار.
17 يناير, 15:28 GMT
يأتي ذلك رغم إعراب قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم الخميس الماضي، عن أمله في بذل جهود إضافية من جميع أشقاء وأصدقاء السودان في المنطقة والعالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة في السودان.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".
كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة والمناطق المحيطة في نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.