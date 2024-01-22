شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مساعدات سعودية جديدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية لأهل غزة

وفي وقت سابق التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، تتواصل المساعدات السعودية دعما لأهل غزة.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.ووزعت المساعدات على النازحين في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.ويأتي توزيع المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.