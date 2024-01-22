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بالصور.. مساعدات سعودية جديدة في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، تتواصل المساعدات دعما لأهل غزة.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.
مساعدات مركز الملك سلمان في غزة - واس

دعم السعودية لأهل غزة

ووزعت المساعدات على النازحين في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
ويأتي توزيع المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة - واس
وفي وقت سابق التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.
وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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