"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين"، مؤكدا "استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".
وأضاف سريع، أن الحركة "مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني باستهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر و بحر العرب"، مؤكدا أن الرد على "الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
أمس, 19:42 GMT
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.