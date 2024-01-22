شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: انقطاع التواصل مع مستشفى ناصر في خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

وقف فوري لإطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انقطاع الاتصالات والتواصل مع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف في محيطه، ومحاصرة الدبابات والجرافات الإسرائيلية له.وأفاد مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح مساء اليوم الثلاثاء، بوصول 12 شهيدًا إلى المستشفى من مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي المستمر على جميع أحياء المدينة، الذي أسفر عن استشهاد نحو 70 فلسطينيًا خلال الساعات الماضية.وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه الشديد على كوادره الطبية بعد اقتحام الدبابات الإسرائيلية عدة مستشفيات ومراكز صحية في المدينة.وأكد أن مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة يتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته للبدء بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية "لتخفيف المعاناة في غزة".



وطالب بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من يحتاج إليها، وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن، "وهو ما ينبغي أن يكون فوريًا وغير مشروط".

وقال جوتيريش في كلمته خلال افتتاح قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين أمس في العاصمة الأوغندية كمبالا: "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تسببت في نشر دمار هائل، وقتل مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي بصفتي أمينًا عامًا للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 150 من موظفينا".