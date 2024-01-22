شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع تطوعي لجراحة المخ والأعصاب بجمهورية تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأحد، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب بمدينة أنجامينا في جمهورية تشاد، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. عمليات جراحية متنوعة وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 180 فردًا، وإجراء 8 عمليات تداخلية للألم تنوعت ما بين أورام دماغية وحالات استسقاء دماغي، وتشوهات خلقية دماغية وتشوهات خلقية للحبل الشوكي، وحالات درن الفقرات، وحالات الانزلاقات الغضروفية، والأمراض التنكسية للفقرات العنقية والفقرات القطنية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

