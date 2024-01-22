الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 23 أمريكيا خلال تصعيد الصراع في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح باتيل خلال مؤتمر صحفي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "يمكننا تأكيد مقتل 23 مواطنا أمريكيا".

وأشار إلى أنه من بين الأمريكيين الذين قتلوا، خدم 21 في جيش الدفاع الإسرائيلي، بينما خدم واحد منهم في الشرطة.

ونشر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أسماء ورتب الضباط الذين قتلوا، وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع، الرقيب الثاني في الكتيبة 202، لواء المظليين، والرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202، لواء المظليين، والنقيب إيال ميفوراخ تويتو (22 عاما) من بيت غمليئيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.

وأشار الجيش، إلى أنه "في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.