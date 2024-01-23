الخليج اليوم .. شاهد عسكريا يهاجم مواطناً بسكين.. فيديو يشغل الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت السلطات الكويتية حجز عسكري هاجم مواطنا في مطار الكويت الدولي بسكين.

وزارة الداخلية تفتح تحقيقاً

في التفاصيل، وخلال مشاجرة اندلعت بينهما، هجم عسكري على مواطن بأداة حادة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

فتدخلت وزارة الداخلية فورا، حيث أفاد مصدر أمني الاثنين، بفتح تحقيق مع عسكري يعمل في مرور المطار، بعد أن ظهر في مقطع فيديو حاملاً آلة حادة.

وأضاف أن المشاجرة اندلعت بين رجل مرور ومواطن يعمل في المطار، وسرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالضرب فأخرج العسكري آلة حادة، ليتدخل رجال الأمن ومارة في فض المشاجرة، بينما قام شخص ثالث بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن السلطات المختصة تبحث عن الطرف الثاني في المشاجرة، وثالث قام بتصويرها عبر هاتفه النقال.

حجز لـ10 أيام

إلى ذلك، صدر قرار بحجز العسكري لمدة 10 أيام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

فيما أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ كافة العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة.

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