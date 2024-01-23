الخليج اليوم .. لأول مرة في بلديات السعودية.. روبوت ذكي لخدمة المُستفيدين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت بلدية بيشة التابعة لأمانة عسير، الروبوت الذكي، في سابقة على مستوى بلديات المملكة.

وسيقوم الروبوت بخدمة المستفيدين وأخذ ملاحظاتهم وطلباتهم ومتابعتها والرد على استفساراتهم، إضافة إلى أنه سيقدم جملة متنوعة من الخدمات كالترحيب بالعميل وإمكانية تخزين بيانات العملاء وربطها بنظام التعاملات البلدية. كما يتميز هذا الروبوت بخاصية عرض المعلومات في الاجتماعات والمناسبات وإطلاع المتعاملين عليها مباشرةً.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان إن "هذه التقنية (الربوت) تُعد الأولى من نوعها في بلديات المملكة وهي تأتي ضمن أولوياتنا في تعزيز العمل البلدي والتنموي وخدمة المستفيدين وتحسين جودة الحياة والممارسات من خلال استثمار التقنية الحديثة والوسائل الذكية لتلبية حاجة المستفيدين وتقديم الخدمات البلدية".

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لمسيرة التحسين والتطوير التي تنتهجها البلدية وحرصها على التطوير واستخدام التقنية في أعمال البلدية عموماً وفي متابعة الملاحظات والطلبات والاستفسارات التي ترد للبلدية".

وأضاف آل جلبان: "يستطيع الربوت تقديم الكثير من الخدمات المتعددة والمهمات البلدية للمستخدمين"، لافتاً إلى "توجه البلدية على المُضي قدماً في الاستفادة من التقنية في دعم وتعزيز العمل البلدي والتنموي بالمحافظة".