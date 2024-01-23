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"أونروا": 570 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا"

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس": "570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً".

ودعت الأونروا إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".

وأشارت الوكالة إلى أن "القتال العنيف، مع إعاقة الجهود الإنسانية بسبب مشاكل الوصول، وانقطاع الاتصالات تعيق قدرة الأونروا على تقديم مساعدة فعالة وآمنة".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفةً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 370 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حمّل، أمس، الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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