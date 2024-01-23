الأردن يؤكد مواصلة التصدي لعمليات التهريب عبر الحدود السورية

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الخارجية الأردنية: "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، والأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه حتى دحره بالكامل".
وأضاف البيان: "الأردن زود الحكومة السورية بأسماء المهربين إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ".
وأوضح البيان: "استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية السورية، عن "أسفها الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية".
وشددت على أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".