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مصر.. إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة بسبب الأحوال الجوية.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج وحالة البحر المضطربة.
وأكدت أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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