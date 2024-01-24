هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع المراسل، أن الهجوم الجديد استهدف قاعدة حقل كونيكو بـ 3 صواريخ بشكل مباشر، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وهو الهجوم رقم 31 الذي تتعرض له القاعدة المذكورة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح المراسل أن تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الأمريكية تشهده أجواء مناطق شرق وشمال دير الزور وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق "قسد" ومناطق الجيش العربي السوري بعد حدوث الهجوم، حيث حاولت المضادات الجوية داخل القاعدة التصدي للهجوم.

وقال مراسل "الخليج 365"، إن هذه الطائرة تعتبر الطائرة هي الثانية التي وصلت إلى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا، خلال اليوم الثلاثاء، حيث هبطت طائرة شحن أمريكية قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية وذخائر، في قاعدة خراب الجير التي تتمركز ضمنها قوات "التحالف الدولي" في ريف رميلان شمالي محافظة الحسكة.

أمس, 23:17 GMT

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد بعد تزايد الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا".