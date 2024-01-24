شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلون أمميون يحذرون من سوء وضع المرضى والمستشفيات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مسؤولو الإغاثة في الأمم المتحدة عن القلق البالغ، إزاء وضع المرضى والجرحى العالقين بالمنشآت الطبية في غزة، والذين لا يستطيعون مغادرتها أو الوصول إليها لتلقي العلاج، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال في غزة، بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات على مستشفيات في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، بأن أحد أكبر أماكن الإيواء التابعة للوكالة في خان يونس، تعرض للقصف في أثناء عملية عسكرية، ما أدى إلى استشهاد 6 نازحين على الأقل وإصابة الكثيرين في أثناء القتال الكثيف حول المكان.

المرضى عالقون في المستشفيات

وأضاف لازاريني أن الموظفين والمرضى والنازحين عالقون الآن داخل عدد قليل من المستشفيات في خان يونس مع استمرار العدوان.

ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من وقوع الضرر ولحماية المدنيين والمنشآت الطبية والموظفين ومرافق الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي.



احتياجات صحية هائلة

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن مستشفى الخير في خان يونس، واحد من مستشفيين يتعرضان للاقتحام في الوقت الراهن، بينما أصبح مستشفى ناصر محاصرًا ولا توجد طريقة لدخوله أو الخروج منه.

وأضاف أن 14 مستشفى ما زالت تعمل في غزة، 7 في الشمال و7 في الجنوب، مؤكدًا أن الاحتياجات الصحية هائلة بعد أكثر من 3 أشهر من القصف العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس غيبرييسوس حذر مساء الاثنين، من تقارير تفيد باستمرار القتال قرب مستشفيات في خان يونس، حيث حال العنف دون الوصول إلى أشخاص أصيبوا حديثًا خارج المستشفيات لتقديم الرعاية لهم.

