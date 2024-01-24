الخليج اليوم .. إعلامي مصري شهير يرد على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في حسابه على منصة "إكس"، رد الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية.

وكتب عمرو أديب في "إكس": "تاني حتقولولي سعودي..أيوه سعودي وأفتخر..هو أنا أخدت الجنسية الإسرائيلية؟"

وأضاف أديب: "أنا واخد جنسية بلد الحرمين..جنسية الدولة اللي محتضنة ملايين المصريين..جنسية الحكم اللي ما اتخلى عن مصر أو أي بلد عربى".

وأردف الإعلامي المصري: "وبعدين الجنسية مالها ومال الحق؟ مالها ومال الوفاء؟ مالها ومال التقدم والرقي؟" متابعا: "سعودي مصري عربى مسلم وأفتخر، وكفاية تضييع وقت في أمور احنا فى غنى عنها..عالمنا العربي محتاجنا وأوطانا كمان محتاجانا".

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" عن حصوله على الجنسية السعودية.