العراق يعلن عن إنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الدوائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، قولها بأنه "لم يتم إنجاز مشروع إنشاء مدينة صناعية في أطراف بغداد على الرغم من المحادثات المستمرة لتخصيص أراض لهذا الغرض".

وأضافت الجبوري أن "الوزارة خصصت أرضا تابعة لإحدى تشكيلاتها وهي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية(سامراء)، بمساحة 285 دونما في ناحية اليوسفية، أوائل عام 2023، بهدف إنشاء مدينة تخصصية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ضمن جهود الحكومة لإنجاح مشروع توطين الصناعات الدوائية في العراق".

وأفادت المتحدثة بأن العمل على توفير متطلبات إنشاء وتطوير المشروع كان يسير بوتيرة سريعة ووصل إلى مراحل متقدمة، إلا أن بعض المعوقات القانونية ظهرت خلال مرحلة إعداد المتطلبات، معربة عن أملها في أن تنتهي في الربع الأول من العام الحالي.

21 يناير, 12:08 GMT

يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، تحدثت تقارير أمريكية، عن أن اختبارا أظهر وجود دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال يباع في العراق ملوث بمواد كيميائية سامة.

وأفادت التقارير بأن هذا الكشف يعد ضمن سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول الأدوية التي يستخدمها الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث أن زجاجة واحدة من الدواء المسمى "كولد آوت" تم شراؤها من صيدلية في بغداد، في مارس/ آذار الماضي، كانت تحتوي على 2.1% من مادة "غلايكول الإثيلين"، بحسب نتائج الفحص.