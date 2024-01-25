شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الفيدرالى الصومالى يصادق على إجراء تعديل فى دستور البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي بالصومال، في جلسة مشتركة لهم اليوم الأربعاء، على إجراء تعديل في دستور البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأعلنت رئاسة البرلمان الفيدرالي أنه صوت لصالح التعديل على الدستور 180 نائبا، ورفضه 30 نائبا.

وأكد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود أنه ملتزم بإجراء تعديل في الدستور المؤقت للبلاد .. مشيرا إلى أن خطة إجراء التعديل في الدستور تم العمل عليها مند فترة طويلة وحان الآن وقت التنفيذ.

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أهمية تشديد الأمن العام للبلاد ومواصلة ضمان الأمن الوطني، والدفاع عن البلاد ضد أي تهدد داخلي وخارجي.