"أنصار الله" ترحب بموقف الصين الداعي إلى وقف الحرب في غزة لمنع تمدد النزاع

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أمس, 21:35 GMT
وأضاف: "نؤكد من جديد أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر والعربي تتوافق مع ما تدعو إليه الصين".
واعتبر أن "العدوان على اليمن انتهاك سافر همجي شيطاني غير مبرر دافعه الأول رعونة في استخدام القوة".
ورأى أن "توقف العدوان وفك الحصار [يقصد في غزة] هو الحل الذي لا بديل عنه"، مؤكداً "الاستمرار في النضال لأجله كهدف إنساني نبيل يجدر بالجميع بما فيها الصين الاستمرار بمساندته".
ودعا الحوثي، أمريكا وبريطانيا إلى "التوقف عن الاعتراض على إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة".
أمس, 19:28 GMT
وهاجم القيادي في "أنصار الله"، واشنطن ولندن، بالقول إنهما "لا يتقنان إلا الإرهاب والدمار وتوسيع الصراع والتوترات في العالم كما هو شاهد الحال في عسكرة البحر الأحمر اليمن وغزة وأوكرانيا وكذلك محاولتها المستمرة في الهيمنة على بحر الصين وغيره"، على حد قوله.
كما دعت خارجية الصين، إلى "وقف مضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة"، مؤكدة أن "مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".