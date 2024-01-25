كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت كتائب "القسام"، مشاهد قالت إنها حصلت عليها، من كاميرات لجنود الجيش الإسرائيلي ، خلال تفخيخ منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتظهر اللقطات نزول جنود الجيش الإسرائيلي، من الدبابات وناقلات الجنود، ويدخلون إلى المباني محملين بالألغام. كما تظهر طريقة زرع الألغام وتفخيخ المنازل، بنقاط معينة، ووصلها بأسلاك التفجير، وتحضيرها للنسف.

واستحوذ عليها مقاتلو "القسام" من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.

23 يناير, 07:55 GMT

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.

وقال أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "الـ21 جنديًا سقطوا خلال القتال في وسط قطاع غزة يوم أمس، وكانوا يعملون في المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وبين قطاع غزة في منطقة كيسوفيم"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإزالة مبانٍ وبنى إرهابية في المنطقة بهدف خلق الظروف الأمنية لعودة سكان الجنوب إلى ديارهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.